Збій у Facebook: користувачів масово викидає з акаунтів

У соціальній мережі Facebook трапився масовий збій – користувачі скаржаться, що їх викидає з акаутнів, та з’являться повідомлення: "ви ввели неправильний пароль".

При цьому, коли користувачі повторно вводять свій пароль – відображається таке ж повідомлення. Аби знову зайти у соцмережу, доводиться відновлювати пароль.

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Як бачимо, у ресурсі Downdetector, в Європі спостерігається збій в роботі Facebook. Найбільше проблем зараз у користувачів з Британії, Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Угорщини.

Таке повідомлення бачать користувачі

Зачепило і Україну. Як свідчить карта, найбільше проблем із Facebook зараз мають кияни.

Що стало причиною такого збою – наразі нічого невідомо.

Де виникли проблеми з Facebook

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