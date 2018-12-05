Збій у Facebook: користувачів масово викидає з акаунтів

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Збій у Facebook
Збій у Facebook / unsplash.com

У соціальній мережі Facebook трапився масовий збій – користувачі скаржаться, що їх викидає з акаутнів, та з’являться повідомлення: "ви ввели неправильний пароль".

При цьому, коли користувачі повторно вводять свій пароль – відображається таке ж повідомлення. Аби знову зайти у соцмережу, доводиться відновлювати пароль.

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Як бачимо, у ресурсі Downdetector, в Європі спостерігається збій в роботі Facebook. Найбільше проблем зараз у користувачів з Британії, Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Угорщини.

Збій у Facebook

Таке повідомлення бачать користувачі 

Зачепило і Україну. Як свідчить карта, найбільше проблем із Facebook зараз мають кияни.

Що стало причиною такого збою – наразі нічого невідомо.

Збій у Facebook

Де виникли проблеми з Facebook

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Теги: Техно Інтернет Facebook
Джерело: Техно
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