Збій у Facebook підняв трафік Pornhub

Збій у роботі Facebook та Instagram допоміг підняти рейтинг популярному порноресурсові Pornhub. За час, коли соцмережі працювали зі збоями, трафік порносайту виріс на 19%.

Цікаво, що у пошуку Pornhub запити із словом "Instagram" зросли на 323%, а "Facebook" – на 221%. Це відбувалось якраз у період збою у роботі соцмереж.

Читайте також: Instagram і Facebook не працює: в обидвох соцмережах збої в роботі по всьому світі

До речі, як повідомили у порносайті, це найвищий стрибок у трафіку з моменту відключення YouTube в жовтні 2018. Завдяки цьому трафік на Pornhub піднявся на 21%.

Як зріс трафік Pornhub

Що стосується знаменитостей, за якими стежать на Facebook і в Instagram, то запити "Емрата" (Емілі Ратажковскі) виріс на 37%, а "Шей Мітчелл" – на 29%.

Користувачі шукали Facebook та Instagram

Шукали також зірок соцмереж

Що трапилось із Facebook? Ввечері 13 березня у користувачів по всьому світу виникли проблеми із Facebook та Instagram. Користувачі не могли відправляти повідомлення, завантажувати фото тощо. Цей збій вже назвали наймасштабнішим в історії соціальних мереж з 2015 року.



Станом на 15 березня проблему майже вирішили, та все ж існують певні неполадки в окремих користувачів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно