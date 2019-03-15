Збій у Facebook підняв трафік Pornhub

618 Читать новость на русском
Збій у Facebook підняв трафік Pornhub
Збій у Facebook підняв трафік Pornhub

Збій у роботі Facebook та Instagram допоміг підняти рейтинг популярному порноресурсові Pornhub. За час, коли соцмережі працювали зі збоями, трафік порносайту виріс на 19%.

Цікаво, що у пошуку Pornhub запити із словом "Instagram" зросли на 323%, а "Facebook" – на 221%. Це відбувалось якраз у період збою у роботі соцмереж.

Читайте також: Instagram і Facebook не працює: в обидвох соцмережах збої в роботі по всьому світі

До речі, як повідомили у порносайті, це найвищий стрибок у трафіку з моменту відключення YouTube в жовтні 2018. Завдяки цьому трафік на Pornhub піднявся на 21%.

Збій у Facebook підняв рейтинг Pornhub

Як зріс трафік Pornhub

Що стосується знаменитостей, за якими стежать на Facebook і в Instagram, то запити "Емрата" (Емілі Ратажковскі) виріс на 37%, а "Шей Мітчелл" – на 29%.

Збій у Facebook підняв рейтинг Pornhub

Користувачі шукали  Facebook та Instagram

Збій у Facebook підняв рейтинг Pornhub

Шукали також зірок соцмереж

Що трапилось із Facebook? Ввечері 13 березня у користувачів по всьому світу виникли проблеми із Facebook та Instagram. Користувачі не могли відправляти повідомлення, завантажувати фото тощо. Цей збій вже назвали наймасштабнішим в історії соціальних мереж з 2015 року.

Станом на 15 березня проблему майже вирішили, та все ж існують певні неполадки в окремих користувачів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Кольорова сукня та ідеальна укладка: Меланія Трамп зачарувала стильним образом
сьогодні
2808
Теги: Новини Техно Інтернет Техно Facebook Instagram
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Наймасштабніший збій у роботі Instagram та Facebook: що трапилось з соцмережами
сьогодні 14:08 Наймасштабніший збій у роботі Instagram та Facebook: що трапилось з соцмережами
408
Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
14 березня 21:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
Олег Тичинський 690
5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
14 березня 18:03 5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
2319
Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
14 березня 10:02 Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
4420
Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні
12 березня 19:04 Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні
1044
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук