Зима близько: Xiaomi випустила розумну куртку
Китайська компанія Xiaomi відома своїми цікавими розробками.Нещодавно виробник представив розумну куртку. Це високотехнологічний пуховик з інтелектуальним контролем температури.
Новинку представили на фірмовій краудфандинговій платформі.
Цікаво: Смарт-годинник Apple Watch Series 5 розібрали: що він приховує
Чим цікава розробка? Куртка оснащена терморегулятором з трьома різними режимами. Один з них автоматично регулює нагрів пуховика відповідно до температури навколишнього середовища.
Куртка оснащена 3 датчиками
Як запевняє виробник, новинка оснащена акумулятором на 10 тисяч мАг, чого має вистачити на безперебійний підігрів протягом 7 годин. Куртка отримала водонепроникну структуру. Її можна одягати двосторонньо. Крім того, пуховик має світловідбивачі, розміщені спереду і ззаду.
Наповнювач на 90% складається з гусячого пуху, який захищає від проникнення вітру. Набивка відбувається в автоматичному режимі, що дає змогу рівномірно розподілити гусячий пух.
Ціна. Учасникам краудфандінговой компанії потрібно заплатит 499 юанів (це 70 доларів) або 1700 гривень. Збір коштів буде закінчено 7 жовтня. Після цього ціна може незначно зрости.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно