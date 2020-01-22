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Телефон Безоса зламали: підозра впала на принца Саудівської Аравії

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Телефон Джеффа Безоса зламали / currency.com

Одна із найбагатших людей світу, американський підприємець Джефф Безос потрапив у шпигунський скандал. Його телефон зламали після того, як він отримав повідомлення в месенджері WhatsApp. Цікаво, що відправником був спадкоємний принц Саудівської Аравії.

Про це повідомило британське видання Guardian, посилаючись на власні джерела.

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Як стверджують журналісти, це було зашифроване повідомлення з номера Мухаммеда ібн Салмана і містило шкідливий файл, який проник у телефон Безоса. Це трапилось 1 травня 2018 року, коли Безос отримав від принца Саудівської Аравії заражене відео.

Як постраждав Безос

ЗМІ пише, що за кілька годин після зловмисники отримали доступ до великого обсягу даних, які були на телефоні Безоса. Однак про які саме дані йдеться, видання не повідомляє.

При цьому у січні 2019 року таблоїд National Enquirer опублікував листування мільярдера і його коханої, телеведучої Лорен Санчес. Журналісти отримали інформацію від брата телеведучої Майкла Санчеса, заплативши йому 200 тисяч доларів.

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Що кажуть в Саудівської Аравії

На скандал відреагували у посольстві Саудівської Аравії в США. Там чутки про те, “королівство стоїть за зломом телефону містера Джеффа Безоса” назвали абсурдом.

Цікаво, що раніше консультант з безпеки Гевін де Беккер теж заявляв, що саме Саудівська Аравія може бути причетна до злому телефону Безоса. Він пов'язував злом з вбивством журналіста Джамаля Хашогджі, в організації якого підозрюють влади Саудівської Аравії.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Скандал Саудівська Аравія Джефф Безос Новини Техно IT-бізнес Техно
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