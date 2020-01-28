6 цікавих девайсів Xiaomi до 2 тисяч гривень

Продукція китайської компанії Xiaomi дуже популярна в Україні. Це якісні девайси, які зазвичай коштують нижче, ніж аналоги. Але й тут можна зекономити. Техно 24 підготував для вас підбірку ґаджетів Xiaomi, які зараз можна купити зі знижкою.

Розумна зубна щітка Xiaomi SO White EX3

Ціна: 13,84 долара (340 гривень)

Цікаво: 5 моделей смартфонів, які варто купити зі знижкою в січні 2020

Ця розумна електронна щітка підтримує три режими чищення зубів.

Стандартний режим з частотою звукових коливань 31 000 разів на хвилину для глибокого чищення ротової порожнини.

М'який режим з частотою звукових коливань 27 000 разів на хвилину для чутливих ясен.

Третій режим – це чергування попередніх двох функій.

Xiaomi SO White оснащена спеціальними щетинками DuPont, які легко проникають в міжзубні проміжки та ефективно видаляють залишки їжі.

Xiaomi SO White EX3 комфортно сидить в руці

Ще одна перевага щітки – компактність та комфорт в руці. Адже Xiaomi SO White важить всього 50 грамів, тому її зручно тримати в руці.

Зубна щітка працює від вбудованої батареї. Заряду вистачає майже на місяць. А для підзарядки в комплект поставки входить бездротова зарядна док-станція. Девайс отримав захист від вологи за стандартом IPX7.

Xiaomi mi Band 4

Ціна: 24,99 долара (615 гривень)

Це без перебільшення легендарний девайс. Починаючи з першої серії, популярність цієї лінійки не знижується. Якщо хочете купити цей ґаджет зі знижкою, то можете замовити його тут.

Нагадаємо, що Mi Smart Band 4 отримав великий AMOLED-дисплей діагоналлю 0,95 дюйма. Фітнес-трекер має чимало функцій для відстеження активності користувача: підрахунок кроків, моніторинг сну, ритму серцебиття.

Xiaomi mi Band 4 – дуже популярний серед українців

Пристрій має захист від води за стандартом 5 ATM, тож витримує занурення у воду на глибину до 50 метрів. Відтак, він розпізнає 5 різних стилів плавання та 12 видів інших фізичних активностей.

Хоч екран та його яскравість збільшені, та він зберіг тривалий час автономної роботи – до 20 діб.

Смарт-камера Xiaomi Mijia xiaobai

Ціна: 54,70 долара (1 347 гривень)

Це маленька камера, яка може замінити одразу кілька окремих засобів спостереження. Адже її модуль здатний рухатися і горизонтально, і вертикально, фіксуючи все, що відбувається в приміщенні.

Камера працює на базі штучного інтелекту, тобто може вивчати користувача, пристосовуватися до його звичок тощо. Це дає змогу реагувати і відправляти повідомлення власникові не при кожному зафіксованому русі, а тільки при виявленні незнайомих осіб, яких камера раніше не бачила, а також при нестандартній поведінці, незвичних рухах.

Xiaomi Mijia xiaobai може замінити кілька засобів спостереження

Камера відеоспостереження знімає відео в режимі Full HD. Вона обладнана мікрофоном і динаміком, а також підтримує функцію нічного бачення.

Девайс можна синхронізувати зі смартфоном за допомогою спеціального додатка. Цікаво, що у смартфонів на базі Android є можливість згорнути вікно відео до компактних розмірів і продовжити роботу на мобільному пристрої. Щоправда, віддалений моніторинг можливий тільки через Wi-Fi.

Рюкзак Mi Casual Daypack

Ціна: 6,14 долара (151 гривень)

Недорогий, але практичний рюкзак пригодиться і під час подорожі, і для роботи чи спорту. Його місткість становить 10 літрів. Також він має три зовнішніх відділення, що дає змогу тримати потрібні речі під рукою.

Mi Casual Daypack виготовлений з міцної і стійкої до зовнішніх впливів тканини, яка не схильна до вигоряння або стирання. Також ця тканина стійка до проколів і порізів.

На вибір – 11 кольорів рюкзака

Наплічник оснащений м'якими плечовими ременями, які регулюються по довжині. А завдяки спеціальній S-подібній формі ременів вага рівномірно розподіляється, щоб ви не відчували втому або дискомфорт.

Загалом, на вибір у покупця одразу 11 варіантів кольору.

Xiaomi mi AirDots TWS Bluetooth

Ціна: 31,06 долара (764 гривні)

Ці стильні бездротові навушники вже встигли себе добре зарекомендувати серед користувачів. Вони абсолютно бездротові та зручно розміщуються у вусі. Підключення відбувається через Bluetooth 5.0, при цьому автоматична синхронізація з девайсом спрацьовує за лічені секунди.

Ці навушники отримали максимальні динаміки 7.2 мм, що чудово відтворюють потужні баси і широкий діапазон середніх і високих частот. А інтелектуальна технологія шумозаглушення DSP прибирає сторонні шуми.

Важливо: Підробні AirPods становлять серйозну небезпеку для здоров'я: деталі

Ємність акумулятора Xiaomi Redmi AirDots складає 40 мАг, тобто девайс може пропрацювати на одному заряді до 4 годин. Якщо скористатись кейсом для підзарядки, то термін автономної роботи можна збільшити до 12 годин.

До речі, ці навушники дуже прості в експлуатації, там є лише одна універсальна кнопка на кожному навушнику, постукуванням на яку можна перемикати треки, підняти або відхилити дзвінок тощо.

Xiaomi Mi Box S

Ціна: 54,96 долара (1 352 гривень)

Приставка працює на 4-ядерному процесорі ARM Cortex-A53 64bit у парі з 2 ГБ пам'яті та графікою Mali-450. Це дає змогу забезпечити швидку та стабільну роботу. Ця TV-приставка впорається навіть з "важким" контентом та додатками.

Mi Box S підтримує технологію 4K HDR, що забезпечує обробку відео з роздільною здатністю 4K (3840x2160 пікселів).

TV-приставка Xiaomi Mi Box S

Працює приставка під керуванням операційної системи Android 8.1, тож користувачеві доступні чимало сервісів Google. Більше того, Xiaomi Mi Box S підтримує роботу голосового помічника Google Assistant, тож з нею можна "спілкуватись".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно