Зонд InSight надіслав перші фото з Марсу

Космічний апарат InSight, який 26 листопада здійснив успішну посадку на Марс, відправив на Землю перші знімки Червоної планети. Відзначимо, що це вже дев'ята американська місія NASA на Марсі, всі попередні завершилися невдачею.

Знімки планети опублікували на офіційному сайті NASA.

Читайте також: Ілон Маск може відправитися освоювати Марс

Космічний зонд InSight здійснив посадку на Марс 26 листопада о 21:50 за київським часом. Апарат сів на плоску рівнину, відому під назвою Elysium Planitia, поруч із екватором Червоної планети.

Aaah...soaking up the Sun with my solar panels. After a long flight, and thrilling #MarsLanding, it feels great to get a good stretch and recharge my batteries. (Like, literally.) It’s just what I’ll need to really start getting in tune with #Mars. https://t.co/yse3VEst3G pic.twitter.com/LpsiI0KNNz — NASAInSight (@NASAInSight) 27 листопада 2018 р.

Протягом декількох тижнів InSight буде накопичувати енергію для початку своєї роботи – пристрій вже розкрило сонячні батареї. Місія InSight триватиме 728 земних днів і приблизно стільки ж марсіанських: доба на Червоній планеті триває лише на 37 хвилин довше, ніж на Землі.

Тим часом InSight вже надіслав на Землю знімки з камери на роборуці, яка в подальшому буде захоплювати ґрунт з Марса.



InSight надіслав перші фото з Марсу

Відзначимо, завдяки зонду InSight вчені хочуть поглибити свої уявлення про структуру Марса – від кори до ядра. Науковці також сподіваються зрозуміти як саме планета утворилася приблизно 4,6 мільярда років тому.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно