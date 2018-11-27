Зонд InSight надіслав перші фото з Марсу

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Зонд InSight надіслав перші фото з Марсу
Зонд InSight надіслав перші фото з Марсу / Taringa!

Космічний апарат InSight, який 26 листопада здійснив успішну посадку на Марс, відправив на Землю перші знімки Червоної планети. Відзначимо, що це вже дев'ята американська місія NASA на Марсі, всі попередні завершилися невдачею.

Знімки планети опублікували на офіційному сайті NASA.

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Космічний зонд InSight здійснив посадку на Марс 26 листопада о 21:50 за київським часом. Апарат сів на плоску рівнину, відому під назвою Elysium Planitia, поруч із екватором Червоної планети.

Протягом декількох тижнів InSight буде накопичувати енергію для початку своєї роботи – пристрій вже розкрило сонячні батареї. Місія InSight триватиме 728 земних днів і приблизно стільки ж марсіанських: доба на Червоній планеті триває лише на 37 хвилин довше, ніж на Землі.

Тим часом InSight вже надіслав на Землю знімки з камери на роборуці, яка в подальшому буде захоплювати ґрунт з Марса.

InSight
InSight надіслав перші фото з Марсу

Відзначимо, завдяки зонду InSight вчені хочуть поглибити свої уявлення про структуру Марса – від кори до ядра. Науковці також сподіваються зрозуміти як саме планета утворилася приблизно 4,6 мільярда років тому.

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Теги: Техно Космос Марс NASA
Джерело: Техно
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