Зонд надсилав фальшиві фото води на Марсі

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Зонд Mars Reconnaissance Orbiter
Зонд Mars Reconnaissance Orbiter / planetary.org

Зонд Mars Reconnaissance Orbiter протягом останніх 13 років надсилав на Землю фото з начебто водою на поверхні Марсу. Однак, зараз стало відомо, що це була не вода.

Про це повідомляє Science News.

На основі надісланих знімків вчені зробили припущення про існування слідів води на Марсі.

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Річ у тому, що Mars Reconnaissance Orbiter робив аналіз поверхні Марсу за допомогою інструменту CRISM, який розроблено спеціально для пошуку мінералогічних ознак існування води. На основі цих даних вчені спостерігали за ознаками існування гідратованих солей, яких насправді не було.

Проблему виявили, коли займалися пошуками перхлоратів (солі або ефіри хлорної кислоти) на картах планети. Ці елементи можуть знизити температуру замерзання води на 80 градусів за Цельсієм, і цього буде достатньо, щоб розплавити лід в холодному марсіанському кліматі.

На знімках перхлорати розміщені на тих місцях, де утворення солі є неможливим. Тож вчені змушені переглянути результати багатьох досліджень, зроблених за даними Mars Reconnaissance Orbiter, а також вивчити можливі причини збою апарату.

Такий збій в роботі Reconnaissance не означає, що гідратованих солей на Марсі немає. Просто зараз їх буде складніше знайти.

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Теги: Техно Космос Марс
Джерело: Техно
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