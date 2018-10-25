Зонд NASA зробив знімок Землі із відстані мільйонів кілометрів

Космічний апарат NASA Parker Solar Probe зробив фото Землі за допомогою інструменту WISPR. Цей знімок зроблений на відстані 43,2 мільйона кілометрів від нашої планети.

Фото оприлюднене на сайті агентства.

На знімку чітко видно невелику півсферу. Та лякатися не варто, це не НЛО. Такий ефект виникає, коли камера апарату фокусується на яскравих об'єктах. На цьому фото таким яскравим об'єктом і стала Земля.

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При цьому такі півсфери можуть бути, коли об'єктив зонда потрапить Меркурій або Венера.

Земля на відстані 43,2 мільйона кілометрів

А на збільшеному зображенні Землі можна також помітити невелику опуклість праворуч. Це частина Місяця, що розміщена позаду планети.

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