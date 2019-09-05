Зонд зафіксував крижану лавину на Марсі: фото

Зонд NASA MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) зафіксував крижану лавину на Марсі. Фото було зроблене у травні цього року. Як видно на знімку, брили сповзли зі скелі та піднімали хмари червоного пороху.

Як пише International Business Times, на північному полюсі Марса є масивні поклади льоду. Під впливом Сонця лід тане та розсипається на шматки.

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"Кожної весни Сонце світить на стороні скупчення шарів на північному полюсі Марса. Тепло дестабілізує лід і блоки розвалюються", – написала Кенді Хансен з Місячної та планетарної лабораторії університету Арізони.

Avalanche season on Mars: Every spring the Sun shines on the layered deposits near the planet’s north pole, destabilizing the ice there. In May, our Mars Reconnaissance Orbiter caught this avalanche in the act. Details: https://t.co/tFov7f45E7 pic.twitter.com/b8RA3fEe3I — NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 3, 2019

Окрім того, крижану лавину можуть спричинити й інші фактори. Наприклад, у червні 2018 року зафіксували лавину, яку спровокувало падіння метеориту.

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