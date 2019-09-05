Зонд зафіксував крижану лавину на Марсі: фото
Зонд NASA MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) зафіксував крижану лавину на Марсі. Фото було зроблене у травні цього року. Як видно на знімку, брили сповзли зі скелі та піднімали хмари червоного пороху.
Як пише International Business Times, на північному полюсі Марса є масивні поклади льоду. Під впливом Сонця лід тане та розсипається на шматки.
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"Кожної весни Сонце світить на стороні скупчення шарів на північному полюсі Марса. Тепло дестабілізує лід і блоки розвалюються", – написала Кенді Хансен з Місячної та планетарної лабораторії університету Арізони.
Окрім того, крижану лавину можуть спричинити й інші фактори. Наприклад, у червні 2018 року зафіксували лавину, яку спровокувало падіння метеориту.
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