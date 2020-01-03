Зорепад Квадрантиди 2020: де і коли можна побачити

Метеорний потік Квадрантиди 2020 люди зможуть побачити у ніч з 3 на 4 січня. Це буде перший із трьох найяскравіших зорепадів у році. Інші два – це метеоритний період Персеїди, за яким можна спостерігати у серпні та зорепад Гемініди, який видно у грудні.

Щороку метеоритний потік Квадрантиди починаються з 28 грудня та триває до 7 січня.

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Зорепад Квадрантиди: коли дивитись

Пік цього метеоритного дощу припадає на 3 - 4 січня, тобто саме у цю ніч він найбільш видовищний. Зорепад триватиме кілька годин. У цей період максимальна кількість метеорів на годину сягатиме 120 падінь.

Зорепад Квадрантиди 2012/Фото Джефф Беркес

Як кажуть у Міжнародній метеорологічній організації, максимум активності буде о 3 ранку EST (Північноамериканський Східний Стандартний) або о 8 ранку за Ґрінвічем. Це означає що у Києві на той час буде 10 ранку. Тож найяскравіший зорепад ми не побачимо. Та все ж ми радимо на світанку заглянути на небо, частково та метеоритний потік буде видно і над Україною.

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Що таке метеоритний потік?Це явище, під час якого у нічному небі можна побачити численні метеори. Здебільшого, це явище є періодичним, триває від декількох днів до декількох тижнів і спостерігається щороку приблизно в один і той же час.



Джерелом метеорних потоків є комети, що обертаються навколо Сонця. Більшість метеорів спричинені уламками комети, вони згорають при вході у земну атмосферу, що й спричиняє яскраві спалахи.

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