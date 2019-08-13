Зорепад Персеїди: фото та відео із соцмереж

Кожного року протягом серпня земляни можуть спостерігати за дивовижним явищем – метеоричним потоком Персеїди. У 2019 пік зорепаду припав на ніч із 12 на 13 серпня.

Цього року початок метеоритного потоку припав на 2-4 серпня, а досяг свого піку 12 і 13 серпня.

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Якщо у це період небо було безхмарним – зорепад Персеїди можна було побачити практично усюди, в тому числі в Україні.

Щоправда цьогорічний метеоритний дощ був не надто щільним. У NASA прогнозували падіння 60 до 70 метеорів за годину. При цьому минулі роки їх падало приблизно 200 щогодини.

Lazy man's Perseid. Moonlight damped my enthusiasm this time around, so I'm catching up on work while a back yard time lapse is firing away. The bright ones aren't faring too bad though. Seventeen captured so far. #Perseids2019 #PerseidMeteorShower pic.twitter.com/wHMwRE0IJ0 — Jeremy Perez (@jperez1690) August 13, 2019

Saw a good handful of meteors last night but of course my camera was pointing in every other possible direction #PerseidMeteorShower #Perseids2019 pic.twitter.com/pY8XzfmgpG — Katie S Ballentine (@KsBallentine) August 13, 2019

Що таке зорепад Персеїди? Це метеорний потік, який можна спостерігати щороку наприкінці літа. Це відбувається, коли Земля проходить через шлейф комети Свіфта-Туттля. Частинки, які залишає за собою комета, згорають в нашій атмосфері та залишають цей світловий ефект.



Це явище можна спостерігати з будь-якого місця планети, але найяскравіше воно у північній півкулі. Більшість спалахів, які ми бачимо, спричиняють метеороїдами, розміром з піщинку.

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