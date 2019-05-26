З’явились дитячі табори, де дітей вчать бути YouTube-блогерами

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У США дітей вчать ставати блогерами
У США дітей вчать ставати блогерами

Якщо раніше дітей у табори відправляли для того, щоб діти відпочивали від ґаджетів, то зараз у США створили табори, де навпаки вчать ними користуватись.

Як пише Wall Street Journal, дітей у таких таборах, як Ryan ToysReview, вчать ставати справжніми відео-блогерами. До таборів приймають дітей, віком від 9 років.

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Як проходить навчання? У компанії iD Tech, яка пропонує тижневі курси, вчать знімати влоги, ігрові стріми, веселі відео безпечних падінь, огляди продуктів і короткі музичні відео для таких платформ, як TikTok.

"Цей табір розширює горизонти від традиційного сторітелінга до створення веселих і смішних відео, які люблять діти", – кажуть організатори у рекламному відео.

Ціна питання. Стати зіркою YouTube буде не так і просто – тиждень у такому таборі батькам обходиться до тисячі доларів.

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Теги: Новини США Техно Інтернет Новини Техно YouTube
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