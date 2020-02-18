24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

З'явилися нові дані про ігровий смартфон Nubia Red Magic 5G

0 Читать новость на русском
Тизер смартфона Nubia Red Magic 5G / Фото з вільних джерел

Бренд Nubia вже анонсував презентацію нового ігрового смартфона Red Magic 5G та навіть розкрив деякі технічні характеристики пристрою. Черговий витік розсекретив важливі подробиці про новинку.

Опублікований в соціальній мережі Weibo скріншот з Nubia Red Magic 5G дає змогу дізнатися більше інформації про майбутній флагман.

Цікаво: Екрани гнучких смартфонів Samsung та Motorola не переживають холод

Характеристики пристрою

Так, в рядку стану можна побачити індикатор 5G і напис 144 Гц, що вказує на частоту оновлення екрану. Там же є іконка у вигляді пропелера, що може вказувати на наявність кулера, як в торішньої моделі. Крім того, скріншот має роздільну здатність 2340х1080 пікселів, що явно є роздільною здатністю екрану самого смартфона.


Характеристики Nubia Red Magic 5G

На зображенні також зазначено наявність в ґаджеті процесора Snapdragon 865 з модемом X55, 16 ГБ оперативної пам'яті, що раніше зустрічалося лише в Samsung Galaxy S20 Ultra, 256 ГБ вбудованого накопичувача і Android 10 з фірмовою оболонкою Redmagic OS 3.0.

Не так давно також повідомлялося про підтримку швидкої зарядки потужністю до 100 Вт.

Дата презентації

Дата презентації Nubia Red Magic 5G до сих пір не оголошена.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
53867
Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Nubia
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
Анастасія Можаровська 23509
17 лютого 14:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 2632
16 лютого 22:07 10 цікавих фактів про Facebook
Ірина Полицька 1813
15 лютого 22:05 5 моделей смартфонів до 6 тисяч гривень
Ірина Полицька 6781
15 лютого 16:07 Як обрати хороший 4K-монітор: перелік моделей
Назар Токар 2114
Новини
Більше новин
Залиште відгук