З'явилися нові дані про ігровий смартфон Nubia Red Magic 5G

Бренд Nubia вже анонсував презентацію нового ігрового смартфона Red Magic 5G та навіть розкрив деякі технічні характеристики пристрою. Черговий витік розсекретив важливі подробиці про новинку.

Опублікований в соціальній мережі Weibo скріншот з Nubia Red Magic 5G дає змогу дізнатися більше інформації про майбутній флагман.

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Характеристики пристрою

Так, в рядку стану можна побачити індикатор 5G і напис 144 Гц, що вказує на частоту оновлення екрану. Там же є іконка у вигляді пропелера, що може вказувати на наявність кулера, як в торішньої моделі. Крім того, скріншот має роздільну здатність 2340х1080 пікселів, що явно є роздільною здатністю екрану самого смартфона.



Характеристики Nubia Red Magic 5G

На зображенні також зазначено наявність в ґаджеті процесора Snapdragon 865 з модемом X55, 16 ГБ оперативної пам'яті, що раніше зустрічалося лише в Samsung Galaxy S20 Ultra, 256 ГБ вбудованого накопичувача і Android 10 з фірмовою оболонкою Redmagic OS 3.0.

Не так давно також повідомлялося про підтримку швидкої зарядки потужністю до 100 Вт.

Дата презентації

Дата презентації Nubia Red Magic 5G до сих пір не оголошена.

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