З'явилися нові подробиці про місію, що прямує до Меркурія

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З'явилися нові подробиці про місію, що прямує до Меркурія
З'явилися нові подробиці про місію, що прямує до Меркурія / Фото з вільних джерел

Місія BepiColombo успішно завершила тестування наукових приладів. Зонди направили до Меркурія ще в жовтні 2019 року, проте до цілі вони доберуться лише в 2025 році. Наразі апарат близько 1,5 року облітатиме Землю.

Про це повідомляє "Популярная механика".

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20 жовтня за космодрому Куру стартувала ракета-носій "Аріан-5", що несе апарати BepiColombo. Апарати місії оснащені 16 науковими приладами.

У понеділок, 3 грудня, були завершені тестові включення приладів PHEBUS та MSASI. PHEBUS – це ультрафіолетовий спектрометр, встановлений на Mercury Planetary Orbiter і призначений для дослідження "складу і динаміки меркуріанской екзосфери, дуже розрідженої газової оболонки планети". MSASI – прилад, який потрібен для отримання інформації про розподіл атомів натрію в екзосфері Меркурія, їх температури і джерела.

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За доставку зондів до Меркурія відповідає модуль з чотирма іонними двигунами. Згідно з планами проекту, до мети апарати прибудуть тільки в кінці 2025 року; після цього зонди вийдуть на різні орбіти навколо Меркурія і вивчатимуть планету як мінімум протягом року.

Що відомо про місію BepiColombo? BepiColombo – це місія, розроблена Європейським космічним агентством і Японським агентством аерокосмічних досліджень. Місія включає два зонда – європейський апарат Mercury Planetary Orbiter (MPO) та японський апарат Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). Місія здійснить всебічне дослідження Меркурія: магнітне поле, магнітосферу, структуру і поверхню.

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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