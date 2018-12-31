З'явилися нові подробиці щодо загадкової операційної системи Fuchsia від Google

Загадкова операційна система Fuchsia від Google продовжує збирати навколо себе все більше чуток. Нову інформацію щодо ОС виявили в її програмному коді й вона натякає на те, що Fuchsia підтримуватиме Android-додатки.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: В додатку Facebook Messenger з'явиться темна тема

У грудні 2018 року виявили два сховища Fuchsia OS, які пов'язані з Android Open Source Project (AOSP). Довгий час в них не знаходили ніякої корисної інформації, але тепер в одному помітили файл readme. У ньому йдеться про те, що Android-додатки зможуть працювати на пристроях з Fuchsia.



Fuchsia OS підтримуватиме Android-додатки

Раніше з'явилася інформація, що Google збирається повністю відмовитися від Android на користь Fuchsia протягом найближчих п'яти років. Ця система розробляється з нуля пошуковим гігантом без використання Linux і Java і зможе легко адаптуватися до екранів різних розмірів.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно