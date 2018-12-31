З'явилися нові подробиці щодо загадкової операційної системи Fuchsia від Google

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З'явилися нові подробиці щодо загадкової операційної системи Fuchsia від Google
З'явилися нові подробиці щодо загадкової операційної системи Fuchsia від Google / Фото з вільних джерел

Загадкова операційна система Fuchsia від Google продовжує збирати навколо себе все більше чуток. Нову інформацію щодо ОС виявили в її програмному коді й вона натякає на те, що Fuchsia підтримуватиме Android-додатки.

Про це повідомляє 4PDA.

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У грудні 2018 року виявили два сховища Fuchsia OS, які пов'язані з Android Open Source Project (AOSP). Довгий час в них не знаходили ніякої корисної інформації, але тепер в одному помітили файл readme. У ньому йдеться про те, що Android-додатки зможуть працювати на пристроях з Fuchsia.

Fuchsia OS
Fuchsia OS підтримуватиме Android-додатки

Раніше з'явилася інформація, що Google збирається повністю відмовитися від Android на користь Fuchsia протягом найближчих п'яти років. Ця система розробляється з нуля пошуковим гігантом без використання Linux і Java і зможе легко адаптуватися до екранів різних розмірів.

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Теги: Техно Інтернет Google Android Додатки
Джерело: Техно
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