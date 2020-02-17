24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

З'явилися перші офіційні дані про ігровий смартфон Lenovo Legion

0 Читать новость на русском
Ймовірний рендер смартфона Lenovo Legion / Фото з вільних джерел

Компанія Lenovo представила офіційні тизери, присвячені майбутньому ігровому смартфону Legion. Ключовою особливістю новинки стане рекордна продуктивність, яку виробник вже оцінив в популярному бенчмарку.

Продуктивність смартфона Lenovo Legion

Цікаво: Користувачі інших брендів обирають смартфон Xiaomi Mi10

Число 600 000 на першому з опублікованих тізерів з написом "Гра почалася" натякає на кількість балів, яку неанонсована новинка набрала в AnTuTu.

Якщо ця інформація підтвердиться, ґаджет стане рекордсменом продуктивності серед Android-пристроїв, помітно випередивши поточного лідера.


Смартфон Lenovo Legion може стати рекордсменом із продуктивності

Ще один банер підтверджує, що апарат буде побудований на базі 7-нм мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 865. До складу флагманського чіпсета входять чотири високопродуктивних ядра Cortex A77 (1 x 2,84 ГГц + 3 x 2,4 ГГц) і чотири енергоефективних Cortex A55 з базовою тактовою частотою 1,8 ГГц. За графічні можливості чіпа відповідає GPU Adreno 650.


Lenovo Legion отримає найновіший процесор

Інші дані про новинку

Детальні специфікації, дата релізу і ціна смартфона Lenovo Legion виробником ще не оголошені.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Сорок днів після катастрофи МАУ в Ірані: головне про трагедію
сьогодні
45350
Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Lenovo Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 2455
16 лютого 22:07 10 цікавих фактів про Facebook
Ірина Полицька 1767
15 лютого 22:05 5 моделей смартфонів до 6 тисяч гривень
Ірина Полицька 6634
15 лютого 16:07 Як обрати хороший 4K-монітор: перелік моделей
Назар Токар 1876
15 лютого 08:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 6091
Новини
Більше новин
Залиште відгук