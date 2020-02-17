З'явилися перші офіційні дані про ігровий смартфон Lenovo Legion

Компанія Lenovo представила офіційні тизери, присвячені майбутньому ігровому смартфону Legion. Ключовою особливістю новинки стане рекордна продуктивність, яку виробник вже оцінив в популярному бенчмарку.

Продуктивність смартфона Lenovo Legion

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Число 600 000 на першому з опублікованих тізерів з написом "Гра почалася" натякає на кількість балів, яку неанонсована новинка набрала в AnTuTu.

Якщо ця інформація підтвердиться, ґаджет стане рекордсменом продуктивності серед Android-пристроїв, помітно випередивши поточного лідера.



Смартфон Lenovo Legion може стати рекордсменом із продуктивності

Ще один банер підтверджує, що апарат буде побудований на базі 7-нм мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 865. До складу флагманського чіпсета входять чотири високопродуктивних ядра Cortex A77 (1 x 2,84 ГГц + 3 x 2,4 ГГц) і чотири енергоефективних Cortex A55 з базовою тактовою частотою 1,8 ГГц. За графічні можливості чіпа відповідає GPU Adreno 650.



Lenovo Legion отримає найновіший процесор

Інші дані про новинку

Детальні специфікації, дата релізу і ціна смартфона Lenovo Legion виробником ще не оголошені.

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