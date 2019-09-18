З’явилось кольорове фото першої міжзоряної комети

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Обсерваторія Gemini
Обсерваторія Gemini / aura-astronomy.org

Астрономи обсерваторії Gemini отримали кольоровий знімок першої міжзоряної комети C/2019 Q4 (Borisov). Це фото було зроблено в ніч з 9 на 10 вересня.

Як сказано на сайті обсерваторії, но фото можна побачити доволі довгий хвіст комети, який утворився внаслідок викиду речовини з її поверхні. Комети відрізняються від інших космічних об'єктів саме наявністю такого хвоста.

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При цьому C/2019 Q4 (Borisov) стала першим відомим міжзоряним об'єктом, у якого була помічена подібна структура.

Ця комета рухається зі швидкістю 30 кілометрів на секунду відносно Сонця і в січні зблизитися з ним на мінімальну відстань. В грудні цього року комета підійде на мінімальну відстань до Землі.

З’явилось кольорове фото першої міжзоряної комети

Кольорове фото першої міжзоряної комети

До появи цієї комети, єдиним відомим міжзоряним тілом був астероїд Оумуамуа. Його виявили у Сонячній системі в жовтні минулого року. Небесне тіло має незвичайну сигароподібну форму, а його довжина-близько 400 метрів.

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Теги: Техно Новини Техно Космос
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