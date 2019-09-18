З’явилось кольорове фото першої міжзоряної комети

Астрономи обсерваторії Gemini отримали кольоровий знімок першої міжзоряної комети C/2019 Q4 (Borisov). Це фото було зроблено в ніч з 9 на 10 вересня.

Як сказано на сайті обсерваторії, но фото можна побачити доволі довгий хвіст комети, який утворився внаслідок викиду речовини з її поверхні. Комети відрізняються від інших космічних об'єктів саме наявністю такого хвоста.

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При цьому C/2019 Q4 (Borisov) стала першим відомим міжзоряним об'єктом, у якого була помічена подібна структура.

Ця комета рухається зі швидкістю 30 кілометрів на секунду відносно Сонця і в січні зблизитися з ним на мінімальну відстань. В грудні цього року комета підійде на мінімальну відстань до Землі.

Кольорове фото першої міжзоряної комети

До появи цієї комети, єдиним відомим міжзоряним тілом був астероїд Оумуамуа. Його виявили у Сонячній системі в жовтні минулого року. Небесне тіло має незвичайну сигароподібну форму, а його довжина-близько 400 метрів.

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