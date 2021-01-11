Компанія "ТЕДІС Україна", національний лідер у галузі дистрибуції FMCG-товарів, запровадила соціальний проєкт "Творімо добро" з опіки шістьма будинками для людей похилого віку, які розташовані в Київській, Львівській, Вінницькій, Полтавській, Сумській та Донецькій областях. Наразі в цих будинках перебувають 613 літніх людей віком до 102 років.

Проєкт реалізується згідно з Глобальними цілями сталого розвитку 2015–2030, визначених ООН, серед яких, зокрема, "Подолання бідності" (Ціль 1) та "Міцне здоров'я" (Ціль 3). Ці напрями актуальні для людей літнього віку та особливо тих, хто в силу різних обставин залишився без родинної підтримки та живуть в спеціальних соціальних закладах.

До проєкту "Творімо добро" увійшли Будинок ветеранів сцени ім. Н. Ужвій (Київська область), хоспіс у м. Угнів (Львівська область), Вінницький обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, Вишняківський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів (Полтавська область), Маріупольський пансіонат для ветеранів війни та праці №2 та Сумський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці.

Пандемія COVID-19 найбільш вразила людей похилого віку. Але тим, хто залишився без підтримки рідних та близьких, найважче. Компанія втілює національний проєкт з підтримки будинків престарілих "Творімо добро" аби привернути увагу українського суспільства до одиноких людей, їхніх проблем і потреб. Літнім людям надважливо розуміти, що вони не покинуті, що їхніми долями опікуються і вони заслуговують на вищу якість життя ніж ту, що мають зараз,

– підкреслив Тарас Корніяченко, генеральний директор компанії "ТЕДІС Україна".

Першою благодійною акцією в межах проєкту стало вручення святкових наборів до новорічних та різдвяних свят. Завдяки розгалуженій логістичній мережі, фахівці компанії "ТЕДІС Україна" оперативно доставили подарунки до своїх нових підшефних. У 2021 році компанія "ТЕДІС Україна" буде системно підтримувати шість будинків престарілих і вже розробила наступні соціальні ініціативи в рамках проєкту "Творімо добро".

Довідка про компанію "ТЕДІС Україна":

"ТЕДІС Україна" – одна з провідних українських компаній з надання логістичних та дистрибуційних послуг в галузі споживчих товарів. Національна логістична структура налічує 32 регіональних структурних підрозділи. Завдяки групі прямих продажів з 340 найкращих фахівців, Компанія охоплює роздрібну торговельну мережу, що складається з близько 50 000 роздрібних точок продажу по всій території України. Загальний штат компанії налічує 2500 співробітників.

Компанія входить в п'ятірку кращих у рейтингу "Найкращі компанії для лідерів" в Україні, згідно з опитуванням, проведеним Korn Ferry HAY Group. "ТЕДІС Україна" увійшла в 5-ку серед усіх оптових компаній у ТОП-100 платників податків за даними Державної податкової служби України за 2019 рік.

Також компанія "ТЕДІС Україна" зайняла 8 місце в рейтингу "100 найбільших приватних українських компаній" і 26 місце в рейтингу "50 кращих роботодавців" за версіями журналу Forbes Ukraine.