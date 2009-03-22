Технічна помилка

Американські астронавти пошкодили платформу МКС.

Невдачею завершився другий вихід у відкритий космос учасників останньої експедиції "Дискавері". Під час виконання завдання астронавти пошкодили зовнішню платформу станції, на якій розміщується устаткування. Намагаючись прикріпити платформу до корпусу станції, Джозеф Акаба і Стівен Свенсон, випадково поставили деталь догори ногами, передають західні інформагентства з посиланням на американський Центр управління польотами.Коли стало зрозуміло, що робота пішла не так, платформу, яка застигла в проміжному положенні, на деякий час прив'язали тросами. Однак термін їх служби не перевищує трьох місяців, відтак тепер фахівці НАСА шукають спосіб виправити несправність, яка виникла. Не виключено, що полагодити платформу члени екіпажу "Дискавері"спробують у понеділок під час наступного, третього, виходу в космос в рамках поточної місії шатлу.