У свіжому випуску програми "Техніка війни" – підприємство "Завод імені Малишева" відремонтував та модернізував чергову партію бойових машин "Булат". Танки надійшли з району проведення Операції Об'єднаних сил. "Булати" отримали нові засоби зв'язку та прилади навігації. До сторіччя від дня народження національного героя кримсько-татарського народу Національний банк України ввів в обіг нову монету.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

Суперечки, конфлікти, війни – це нічого у порівнянні з тим, коли людина помирає. Усвідомлення цього особливо виразне через кілька днів після бою. Коли залишаються лиш загиблі воїни і понівечена техніка. Пережити таке фізично і морально під силу не кожному. Ті ж, хто вистояли, розповіли про гуманітарну місію "Чорний тюльпан" у програмі "Техніка війни".

Головні новини України

► Президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора державного концерну "Укроборонпром". Натомість призначив виконувачем обов'язків директора з виробництва і куратора кластером бронетанкової техніки Ігоря Фоменка.

► Бортові самописці літака Ан-26, що розбився на Харківщині, розшифрували. Виявили грубі порушення у виконанні польотних завдань та організації польотів. Про це заявив голова урядової комісії з розслідування катастрофи і віцепрем'єр Олег Уруський.

► Міністр оборони України та держсекретар з питань оборони Великобританії Бен Уолес в присутності президента Зеленського підписав меморандум про посилення співпраці у військово-технічній сфері. Зокрема, йдеться про переоснащення України ракетними катерами.

► Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що державне оборонне замовлення має бути виконане до грудня 2020 року. Він нагадав, що цьогоріч виділено на 16% більше коштів ніж у 2019 році.

► Туреччина отримала від компанії "Укрспецекспорт" модернізований зенітно-ракетний комплекс С-125. Надійшло озброєння після двотижневих випробувань. Над модернізованим варіантом ЗРК С-125М в Україні працювали Державне конструкторське бюро "Луч" та підприємство "Радіонікс".

► На кафедрі захисту інформації та кібербезпеки Житомирського військового інституту відкрили кіберполігон. Це хаб, де курсанти будуть проводити дослідження та відпрацьовуватимуть заходи протидії гібридним кібернетичним загрозам.

Головні новини світу

• 7 жовтня – день народження Володимира Путіна. В Рязанській області відзначили свято надто гучно. У одній з військових частин сталася пожежа, вогонь перекинувся на ділянку з боєприпасами. Очевидці розповіли, що було чути вибухи.

• Американська компанія Robotic Research LLC додала до свого автономного комплекту AutoDrive-M систему Ретротреверс Retrotraverse. Вона дозволяє вантажівці з причепом автономно рухатися заднім ходом.

• На фоні Нагірно-Карабаського конфлікту сили оборони Грузії активно озброюються. Стало відомо про отримання приблизно 40 автомобілів. Серед них – бронетранспортери та автомобілі для медичної евакуації Didgori Medevak від науково-технічного центру Дельта.

• Білорусь провела успішні вогневі випробування дослідного зразка бойової машини 122-міліметрової реактивної системи залпового вогню "Шквал". РСЗВ має автоматичну систему управління вогнем, систему супутникової навігації, метеостанцію, комплекс зв'язку та передачі даних.

• 6 жовтня в Туреччині один дивізіон зенітно-ракетних комплексів російського виробництва С-400 "Тріумф" прибув на чорноморське узбережжя для перших ракетних стрільб.

• Великобританія, США та Нідерланди сформували найбільшу за останні 20 років авіаносну ударну групу під європейським командуванням. Для тренувань із партнерами з НАТО в Північному морі зібрали 9 кораблів, 15 винищувачів, 11 гвинтокрилів та 3 тисячі військових.

• Ізраїльська компанія SpearUAV продемонструвала мікротактичний безпілотник Ninox 40, розташований в циліндричній капсулі. Запускається він з підствольного гранатомета. Важить дрон 250 грамів та може літати до 40 хвилин.