У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Росія похвалилася БТРом К-17 Бумеранг, що загорівся після параду перемоги, та модернізованим панцерником Т-80БВМ, який не зміг вразити цілі під час оборонного форуму "Армія-2020". Команда військового телебачення зробила підбірку незвичної стрілецької зброї, яка здивує кожного.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

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► 21 серпня державне підприємство "Антонов" презентувало зібраний планер багатоцільового транспортного літака Ан-178 для Перу. Борт із серійним номером 006 стане першим, що не має російських складових.

► 5 вересня до корабельно-катерного складу ВМСУ включено сьомий малий броньований артилерійський катер типу МБАК.

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► За результатами державних випробувань береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун" прийнято на озброєння Збройних сил України.

► 23 серпня Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на техніку та озброєння командирам військових частин Збройних сил України.

► Турецька оборонна компанія Aselsan відкрила місцеве представництво в Україні та отримала реєстрацію 1 вересня 2020 року.

► На Херсонщині побудували польову базу модульного типу для розміщення підрозділу.

► Акціонерне товариство "Укрпошта" придбало у виробника 411 пістолетів "Форт-17" калібру 9х18 міліметри.

► Міністерство оборони України змінило затверджені у 2017 році зразки військової форми одягу. Наказом від 30 червня 2020 року № 238 внесено зміни до 606-го.

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• Концерн Рейнметал оприлюднив відео випробувань модернізованого танка Challenger 2, оснащеного перспективною 130-міліметровою гарматою поліпшеної балістики і автоматом заряджання.

• 31 липня Королівський військово-морський флот Канади отримав головний арктичний патрульний корабель криголамного типу HMCS Harry DeWolf, який може боротися з льодом завтовшки 120 сантиметрів.

• У Південній Кореї почали складати фюзеляж стелс-винищувача KF-X, який вперше має злетіти у 2022 році.

• 8 – 10 вересня в польському Кельце пройшла Міжнародна виставка оборонної промисловості MSPO-2020.