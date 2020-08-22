У випуску програми "Техніка війни. Краще за рік" – інспекція з питань озброєння Міноборони Польщі веде перемовини щодо придбання самохідних міноментів M120K Rak. Купити хочуть 2 ротних комплекти для 18-ї дивізії та 19-ї бригади за понад 127 мільйонів доларів.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

За період Незалежності України радянські танки нашої армії зазнали несподіваних змін. Особливо це стосується періоду агресії Росії, починаючи з 2014 року. У сюжеті програми розповіли, що з ними сталося.

Військові журналісти програми побували на виробництві учасника Спілки НВО "Практика" і ознайомилися з процесом створення нового покоління українських бронетранспортерів.