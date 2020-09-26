У свіжому випуску програми "Техніка війни" – "Укрспецекспорт" уклав угоду вартістю 6,7 мільйонів гривень на закупівлю понад 30 польських парашутних систем Dedal 3 серії. В Туреччині випробували новий бронетранспортер ZAHA на воді. При перекиданні машина здатна самостійно повернутися в бойове положення.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

Майже у кожному підрозділі Збройних сил України є військовослужбовець із позивним "Борода". Зазвичай це перший, хто запустив рослинність на обличчі, або той, у кого борода найрозкішніша. За статутом внутрішньої служби ЗС України, зачіска військовослужбовця, а також вуса, борода, якщо вони є, мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження. Носіння бороди дозволяється тільки офіцерам і прапорщикам (мічманам) за наявності медичних показань.

Головні новини України

► В Україні 22 – 25 вересня пройшли стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднанні зусилля 2020". Залучили 12 тисяч військових та 700 одиниць техніки.

► Під час ротації 18 вертолітного загону миротворчого контингенту Конго до Африки доправили вертольоти Мі-8МТВ-1. Повітряні судна пройшли капітальний ремонт та модернізацію на Конотопському заводі "Авіакон". Літати на них можна за негоди та вночі.

► До Бердянська суходолом доправили 2 малих броньованих артилерійських катери. Які саме судна – невідомо, але можна припустити, що це "Бердянськ" та "Нікополь", які відремонтували після нападу Росії біля Керченської затоки.

► Держприкордонслужба придбала для одного із загонів 4 мобільні тепловізійні комплекси, які дають можливість виявляти осіб на відстані понад 4 кілометри, а транспорт – за 12.

► За 8 місяців 2020 року підприємства Концерну "Укроборонпром" провели 480 аукціонів. Здебільшого це продаж металобрухту та списаних авто. Також відбулися 4 торги за оренду. Таким чином держконцерн заробив 21 мільйон 600 тисяч гривень.

Головні новини світу

• В Румунії офіційно прийняли на озброєння американський зенітний ракетний комплекс Patriot PAC-3. Угода із США передбачає закупівлю 7 батарей на 4 мільярди доларів.

• На італійському підприємстві "Мудджіано" спустили на воду малий ракетний корвет Q 61 Musherib для Військово-морських сил Катару. Швидкість судна 30 вузлів, а водотоннажність – 670 тонн.

• Міністерство оборони Австрії оголосило про рішення придбати для своєї армії 18 нових військових багатоцільових вертольотів AW169M виробництва Leonardo Helicopters. Вартість партії техніки – 300 мільйонів євро.

• Під час навчань "Кавказ 2020" росіяни продемонстрували установку розмінування "Метеор" на шасі БМП-3. Наразі тактико-технічні характеристики машини – невідомі.