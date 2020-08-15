У випуску програми "Техніка війни. Краще за рік" – станковий гранатомет СПГ-9 "Спис" був на озброєнні у радянської армії. Однак така зброя досі допомагає протистояти проросійським силам на Донбасі. В Україні виготовляють нову бойову машину. Наразі інформації про неї мало, однак інженери запевнили, що у цій машині все нове: система керування, руху та інші аспекти.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі: Про інженерну групу "Арей", яка створила танк "Азов" та бронемашину "Гекон", було відомо мало. Саме тому в інтерв'ю головний конструктор цього колективу Сергій Степанов розповів деталі роботи.