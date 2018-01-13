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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Техніка війни. Найбільший вітчизняний виробник тактичного одягу. Кошти на оборону

Техніка війни 13:12, сьогодні 501 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – створений Революцією і загартований війною – вітчизняний бренд M-Tac зараз випускає найширшу в Україні лінійку військових і товарів подвійного призначення. Беззаперечним лідером з виділених коштів стане США із кругленькою сумою в 692 мільярди доларів. Китай цьогоріч заклав 200 мільярдів, Великобританія – 60.

Також у випуску:

На якій стадії знаходиться проект "Грім-2".

Скільки бомб скинув перший в світі бойовий літак.

Що за машина може замінити радянський Газ-66.

Яких втрат Росія зазнала в Сирії у новий рік.

Та на що американські морпіхи замінять М4.

Яке держпідприємство отримало замовлення на виробництва реактивного вогнемета РПВ-16.

Який комплекс запроваджено комплекс в українській армії для електронного обліку пацієнтів.

"Глок" анонсував вихід нової моделі пістолета 19Х.

На пакистанському державному авіабудівному підприємстві зібрали сотий винищувач Джей-Еф-17 Тандер.

Теги: Війна на Донбасі Зброя Збройні Сили України Техніка війни
Джерело: 24 Канал
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