Техніка війни. Найбільший вітчизняний виробник тактичного одягу. Кошти на оборону

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – створений Революцією і загартований війною – вітчизняний бренд M-Tac зараз випускає найширшу в Україні лінійку військових і товарів подвійного призначення. Беззаперечним лідером з виділених коштів стане США із кругленькою сумою в 692 мільярди доларів. Китай цьогоріч заклав 200 мільярдів, Великобританія – 60.

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