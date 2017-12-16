Техніка війни. Покращений радіозв'язок для українських силовиків. Нові автомобілі для пожежників

Цього року було ухвалено рішення про закупівлю для українських силових відомств радіостанцій Aselsan. Разом з ними турецька сторона передала Україні документацію для розгортання власного виробництва. Державна служба надзвичайних ситуацій отримали 4 оперативно-технічних автомобілі Mitsubishi для проведення розмінування та георадари від уряду Японії.

Також у випуску: Наказом Міністра оборони до дослідної експлуатації у Збройних Силах України допущено 4 безпілотних авіаційних комплекси. Філіппіни уклали угоду про придбання 345 військових автомобілів KIA на 35 мільйонів доларів. 40-міліметровий автоматичний станковий гранатомет УАГ-40, розроблений Конструкторським бюро "Точні механізми" пройшов державні випробування. У американських морпіхів прийнято нові магазини та потужніші набої М855А1 для гвинтівок М4, М16 і кулемета М249. Армія Аргентини отримала чотири гелікоптери Бел-412І-Ер для пошуково-рятувальних та інших операцій. Військово-морські сили Індії отримали перший підводний човен типу "Кальварі" власного виробництва. Залишків автомобільної та бронетехніки після першої та другої світових війн знайти все важче. Попри те, що лише на території України у 1940 роках спочило понад 25 тисяч радянських та німецьких танків.

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