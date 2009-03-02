Технології для знерухомлених

Дослідники розробляють нові шляхи покращення якості життя знерухомленим людям.

Робот, який приносить речі, та керований думкою візок - ось кілька з новинок, які зараз випробовують в лабораторіях наукового закладу.Люди з порушеннями моторних функцій потребують постійної допомоги, що обтяжує членів їхньої родини і вимагає дорогого догляду сиділок. Науковці з Атланти шукають альтернативи у світі роботів та механізмів, які одного дня можуть стати частиною щоденного життя людей з обмеженою мобільністю, даруючи їм більше самостійності та приватності.Професор факультету біомедичної інженерії Технічного університету Джорджії Чарлі Кемп створив робота, здатного приносити хворому потрібні речі. На цю розробку його надихнули службові собаки, які допомагають у такий спосіб тисячам людей. Машина на ім'я "El-E" реагує на голосові команди знерухомленого, який потребує якоїсь речі.Тоді робот просить власника підтвердити команду та вказати лазером точне розташування предмета. Завдяки спеціальній камері механічний помічник фіксує зелений лазерний промінь і підбирає потрібну річ, доставляючи її просто у руки хазяїна. Робот може також відкривати полички столів чи буфетів.Ці функції є ідентичними тому, що роблять службові пси, однак професор Кемп переконаний, що його машина має більше переваг над братами нашими меншими.Чарлі Кемп (професор факультету біомедичної інженерії Технічного університету): "Службові собаки дуже дорогі. За одного такого помічника доведеться заплатити 17 тисяч доларів. Підготовка пса триває 2 роки і черга за ними велика. Окрім того, службові собаки потребують догляду: їх треба годувати, вигулювати. Роботові усього цього не потрібно, а тому це ще одна перевага нашої розробки".Зі слів пана Кемпа, науковці ще повинні подолати ряд проблем, щоб робот міг працювати цілодобово 7 днів на тиждень в реальному середовищі і з реальними людьми. Втім, професор переконаний, що через десять років "El-E" стане на службу, і сподівається, що він коштуватиме менше, ніж спеціальний собака. Адже сьогодні в нього така ж ціна, що й в розкішного авто.А тим часом в сусідній лабораторії професор Мелоді Мур-Джексон зі своєю командою розробників тестує візок Aware Chair.Мелоді Мур-Джексон (професор факультету комп'ютерних наук Технічного університету): "Ми створили цей пристрій спеціально для людей з важкими порушеннями рухових функцій, як-то дегенеративні хвороби Шарко чи Лу Герига, а також ураженням мозкового стовбура. Люди, з якими ми працюємо, цілковито паралізовані і не можуть розмовляти. Відповідно, ми намагаємось покращити їхнє життя, даруючи контроль над щоденною діяльністю".Ідея, яку вклали у свою розробку вчені, полягає у тому, що хворі здатні керувати візком за допомогою мозкової активності в області зорової кори. Проект "Aware Chair" не передбачає імплантації жодних електродів у мозок, а базується на використанні шолома, пронизаного дротами, що зчитує електричні імпульси мозку за принципом електроенцефалографії.Щоб зрушити візок, хворий повинен обрати очима відповідну команду на екрані комп'ютера, на якому зображено 2 квадрати, схожих на шахові поля. Кожна картинка миготить з власною частотою. Ліве зображення відповідає за приведення " Aware Chair" у рух, а праве - за його зупинку. Щоразу, коли хворий дивиться на ліву картинку, "розумний візок" продовжує рух заданою квадратною траєкторією. Секрет розробки полягає у тому, що, коли людина дивиться на одну з двох картинок, частота електричної активності зорової кори мозку починає відповідати частоті спалахів зображення. Власне це і фіксує апаратура.Науковці розраховують, що вже через 5 років такий візок стане доступним людям з вадами опорно-рухового апарату, яких нараховують в усьому світі понад 600 мільйонів.