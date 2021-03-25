В Україні з'явився чат-бот, який проводить експрес-тестування цифрових знань. Автори проєкту – робоча група, до складу якої увійшли спеціалісти Vodafone Україна, Міністерства цифрової трансформації, Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) та ОБСЄ.

Проєкт став частиною національної ініціативи "Тиждень цифрової грамотності", яку зараз проводить Мінцифра.

Інтерактивний чат-бот "Цифрограм. Твоя кібергігієна" дозволяє не тільки швидко перевірити рівень своєї цифрової грамотності, але й отримати нові знання, оскільки містить роз'яснення, підготовлені фахівцями, до кожного запитання.

Перша версія чат-боту має тест на загальні знання, у якому є лише 7 запитань із різних сфер: безпечне користування інтернетом, соціальні мережі та месенджери, перевірка правдивості інформації, мобільне шахрайство та загальний захист інформації. Розробники планують періодично додавати у чат-бот нові тести та навіть конкурси. Чат-бот також дозволяє поділитися отриманим результатом з друзями чи колегами.

Щоб розпочати тест, користувачам необхідно бути зареєстрованими в месенджері Telegram. Чат-бот доступний за посиланням.

Тиждень цифрової грамотності проходить з 22 по 28 березня, мета ініціативи – підвищити цифрову грамотність українців, протидіяти цифровому шахрайству, кіберзагрозам; поширювати інформацію про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають.