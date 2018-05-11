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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Telegram планує запустити сервіс для зберігання паспортних даних користувачів

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Telegram планує запустити сервіс для зберігання паспортних даних користувачів
Telegram планує запустити сервіс для зберігання паспортних даних користувачів / Фото з відкритих джерел

Telegram почав тестувати перший сервіс, який створили в рамках блокчейн-платформи TON. Він отримав назву Telegram Passport та призначений для збору даних паспортів, закордонних паспортів, водійських прав, довідок по банківських рахунках та фотографій користувачів.

Про це повідомляє iguides.ru.

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Цей сервіс буде використовуватися для ідентифікації користувачів при отриманні послуг різних компаній. Доступ до особистих даних буде тільки у користувачів, а інформація захищена двофакторною аутентифікацією. Варто зазначити, що сторонні компанії отримають ці дані тільки з дозволу користувачів.

Технологію Telegram Passport спільно з Telegram тестує платіжна система Qiwi. Повноцінний запуск сервісу запланований на літо 2018 року.

Теги: Інтернет Техно Telegram
Джерело: 24 Канал
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