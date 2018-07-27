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Телеканал "Інтер" мінували у Києві

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Невідомі сповістили, що телеканал "Інтер" "замінували"
Невідомі сповістили, що телеканал "Інтер" "замінували" / "Інформатор"

Уранці 27 липня до працівників поліції Києва надійшло повідомлення, що приміщення телеканалу "Інтер", яке розташовується на вулиці Дмитрівській, 30, заміновано. У зв'язку з цим на місце прибули вибухотехніки та кінологи.

Про це повідомив один із співробітників мовника, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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Інтер, мінування, канал, ЗМІ, медіа, Київ, кримінал
Повідомлення про замінування "Інтера" надійшло до правоохоронців уранці 27 липня 

За словами співрозмовника ресурсу, правоохоронці будь-яких вибухонебезпечних предметів не виявили.

"Повідомлення було о сьомій ранку. Дзвінок виявився хибним. Зараз все – нормально, навіть ролети на вікнах відкрито", – зазначив він.

Як пише ресурс "Інформатор", після повідомлення про замінування вхід до будівлі закрили та не впускали тих, хто прийшов на ранкову зміну. Однак, було невідомо, чи евакуювали співробітників, як працювали вночі.

Інтер, мінування, канал, ЗМІ, медіа, Київ, кримінал
Хоча співробітників "Інтера" не впускали всередину, але, на їхнє переконання, це на роботу каналу не вплинуло  

Як переконували працівники "Інтера", на роботу телеканалу інформація про замінування не вплинула і спокійно йшов у ефірі.

Окрім правоохоронців, на місці також чергували медики та пожежники.

Інтер, мінування, канал, ЗМІ, медіа, Київ, кримінал
На місці інциденту працювали поліція, медики та пожежники 

Нагадаємо, усередині липня від телефонних терористів постраждав ринок "Новий привоз" у Одесі.

Теги: Новини України ЗМІ Медіа Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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