Телеканал "Інтер" мінували у Києві

Уранці 27 липня до працівників поліції Києва надійшло повідомлення, що приміщення телеканалу "Інтер", яке розташовується на вулиці Дмитрівській, 30, заміновано. У зв'язку з цим на місце прибули вибухотехніки та кінологи.

Про це повідомив один із співробітників мовника, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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Повідомлення про замінування "Інтера" надійшло до правоохоронців уранці 27 липня

За словами співрозмовника ресурсу, правоохоронці будь-яких вибухонебезпечних предметів не виявили.

"Повідомлення було о сьомій ранку. Дзвінок виявився хибним. Зараз все – нормально, навіть ролети на вікнах відкрито", – зазначив він.

Як пише ресурс "Інформатор", після повідомлення про замінування вхід до будівлі закрили та не впускали тих, хто прийшов на ранкову зміну. Однак, було невідомо, чи евакуювали співробітників, як працювали вночі.



Хоча співробітників "Інтера" не впускали всередину, але, на їхнє переконання, це на роботу каналу не вплинуло

Як переконували працівники "Інтера", на роботу телеканалу інформація про замінування не вплинула і спокійно йшов у ефірі.

Окрім правоохоронців, на місці також чергували медики та пожежники.



На місці інциденту працювали поліція, медики та пожежники

Нагадаємо, усередині липня від телефонних терористів постраждав ринок "Новий привоз" у Одесі.