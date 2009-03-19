Telenor vs ALTIMO

Російська компанія “Алтімо”, яка управляє телекомунікаційними активами “Альфа-груп”, скоротила свою частку у капіталі турецького оператора зв’язку Turkcell - до 4,99 %.

Таким чином, росіяни виконали рішення Нью-Йоркського суду, ухвалене в ході конфлікту з норвезькою компанією “Теленор”. Для цього “Алтімо” довелося продати більше як 60% акцій турецької ATLL компаніям Nadash International Holdings і Henri Services Limited. Ціна угоди склала 90 мільйонів доларів, що ледь не удвічі менше за ринкову вартість відповідної частки “Туркцел”.Як уже повідомлялося, Федеральний суд міста Нью-Йорк у листопаді минулого року виніс рішення, яким зобов’язав “Алтімо” понизити частку у турецькій компанії до менше ніж 5%. Такий крок був необхідний, щоб уникнути конфлікту інтересів акціонерів українського мобільного оператора Київстар. Власниками провайдера є норвезька “Теленор” і російська “Альфа-груп”. При чому остання через афільйовані структури також контролює частку в мобільному операторі “Астеліт”, ТМ “Лайф”.