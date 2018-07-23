Телевізори SUPER UHD від LG отримають цікаву функцію
Компанія LG Electronics налагодила співпрацю з глобальним туристичним сайтом TripAdvisor. Це означає, що фотографії сервісу можна використовувати для телевізорів LG OLED і SUPER UHD 2018 року.
Про це повідомляє видання prostotech.com.
Сезонні зображення з TripAdvisor вже доступні в "Галереї". Їх також можна запустити з допомогу голосових команд.
Читайте також: 55-дюймовий телевізор Xiaomi Mi TV 4C рекордно подешевшав
Як відомо, раніше OLED-телевізори LG підтримували цю функцію. Тепер використання фотографій TripAdvisor в додатку "Галерея" доступне і для преміальних телевізорів SUPER UHD.
Телевізори SUPER UHD мають доступ до фото TripAdvisor
Отримати доступ до зображень просто Так, тему оформлення "Чудове літо" можна додати, вимовивши "Покажи мені чудове літо в Галереї". LG ThinQ миттєво відтворить відповідні фотографії.
Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно