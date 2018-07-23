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Телевізори SUPER UHD від LG отримають цікаву функцію

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Телевізори SUPER UHD від LG отримають цікаву функцію
Телевізори SUPER UHD від LG отримають цікаву функцію / prostotech.com

Компанія LG Electronics налагодила співпрацю з глобальним туристичним сайтом TripAdvisor. Це означає, що фотографії сервісу можна використовувати для телевізорів LG OLED і SUPER UHD 2018 року.

Про це повідомляє видання prostotech.com.

Сезонні зображення з TripAdvisor вже доступні в "Галереї". Їх також можна запустити з допомогу голосових команд.

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Як відомо, раніше OLED-телевізори LG підтримували цю функцію. Тепер використання фотографій TripAdvisor в додатку "Галерея" доступне і для преміальних телевізорів SUPER UHD.

Телевізори SUPER UHD мають доступ до фото TripAdvisor

Телевізори SUPER UHD мають доступ до фото TripAdvisor

Отримати доступ до зображень просто Так, тему оформлення "Чудове літо" можна додати, вимовивши "Покажи мені чудове літо в Галереї". LG ThinQ миттєво відтворить відповідні фотографії.

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Теги: Техно Побутова техніка LG
Джерело: 24 Канал
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