Телевізори SUPER UHD від LG отримають цікаву функцію

Компанія LG Electronics налагодила співпрацю з глобальним туристичним сайтом TripAdvisor. Це означає, що фотографії сервісу можна використовувати для телевізорів LG OLED і SUPER UHD 2018 року.

Про це повідомляє видання prostotech.com.

Сезонні зображення з TripAdvisor вже доступні в "Галереї". Їх також можна запустити з допомогу голосових команд.

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Як відомо, раніше OLED-телевізори LG підтримували цю функцію. Тепер використання фотографій TripAdvisor в додатку "Галерея" доступне і для преміальних телевізорів SUPER UHD.

Телевізори SUPER UHD мають доступ до фото TripAdvisor

Отримати доступ до зображень просто Так, тему оформлення "Чудове літо" можна додати, вимовивши "Покажи мені чудове літо в Галереї". LG ThinQ миттєво відтворить відповідні фотографії.

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