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Теніс: Світоліна вперше зіграє у чвертьфіналі турніру в Майамі

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / btu.org.ua

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у 1/8 фіналу турніру WTA Miami Open і вийшла в 1/4 фіналу. У поєдинку четвертого кола українка у двох сетах переграла австралійку Ешлі Барті.

У матчі з австралійкою Барті Світоліна подала 5 ейсів, допустила 4 подвійних помилки, реалізувала 4 з 5 брейк-поінтів, двічі упустила свою подачу і виграла 87% розіграшів з першого м'яча, про це пише sportarena.

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Еліна Світоліна втретє в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі турніру категорії Premier Mandatory, а її наступна суперниця визначиться в протистоянні між п'ятою ракеткою світу Оленою Остапенко та дворазовою чемпіонкою Вімблдону Петрою Квітовою.

Ешлі Барті (Австралія, 21) – Еліна Світоліна (Україна, 4) – 5:7, 4:6.

Теги: Новини спорту Еліна Світоліна Теніс
Джерело: 24 Канал
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