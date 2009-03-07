Спалах насилля у Пакистані.

Внаслідок вибуху замінованого авто загинули 8 людей. Теракт стався у місті Пешавар, що неподалік кордону з Афганістаном. Коли поліція оглядала автомобіль, він вибухнув. Загинули 7 поліцейських та 1 перехожий.Ще 5 осіб отримали поранення. Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за теракт. Однак, відомо, що у цьому регіоні доволі активні бойовики ″Талібану″ та прихильники ″Аль-Каїди″. Останнім часом у Пакистані зросла кількість нападів на правоохоронців. Поліція покладає відповідальність за них на ісламістських бойовиків.