Теракт
Фінансові ринки 13:31, 7 березня 2009 264
Спалах насилля у Пакистані.
Внаслідок вибуху замінованого авто загинули 8 людей. Теракт стався у місті Пешавар, що неподалік кордону з Афганістаном. Коли поліція оглядала автомобіль, він вибухнув. Загинули 7 поліцейських та 1 перехожий.Ще 5 осіб отримали поранення. Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за теракт. Однак, відомо, що у цьому регіоні доволі активні бойовики ″Талібану″ та прихильники ″Аль-Каїди″. Останнім часом у Пакистані зросла кількість нападів на правоохоронців. Поліція покладає відповідальність за них на ісламістських бойовиків.
Джерело: 24 Канал
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