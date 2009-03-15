Може хоча б тепер усе стане на свої місця... 2018 рік.

У центрі історії Джон Коннор - людина, яка має очолити спротив електронному розуму під назвою "Скайнет" та армії Терминаторів. Але у майбутньому, в яке він знову повернувся, чоловік стикається з таємничим Маркусом Райтом. Останні спогади незнайомця лякають, адже змальовують камеру смертників.Коннор має розібратися, хто такий Маркус - посланець майбутнього чи щасливчик з минулого, якому дивом вдалося врятуватися. На тлі підготовки Скайнетом вирішального удару, Коннор та Райт вирушають у подорож, яка приводить їх в саме серце збожеволілої операційної системи. Саме там і відкривається страшна таємниця, яку приховують за потенційним знищенням людства.Режисером четвертого фільму про Термінатора став МакДжі, який є “батьком” дилогії “Ангели Чарлі”. Композитор - Денні Ельфман. В головних ролях - Крістіан Бейл, Сем Уортінгтон та Антон Єльчін. Зірка попередніх фільмів, нинішній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценегер якщо і з’явиться у фільмі, то лише у маленькому епізоді-бенефісі. Бюджет стрічки - 200 мільйонів доларів. “Термінатор -4” в українських кінотеатрах з’явиться влітку 2009.