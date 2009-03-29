Джон Коннор знову опиняється в майбутньому.

Може хоча б тепер усе стане на свої місця... 2018 рік. У центрі історії - Джон Коннор - людина, яка має очолити супротив електронному розуму під назвою "Скайнет" та армії Термінаторів. Але у майбутньому, в яке він знову повернувся, чоловік стикається з таємничим Маркусом Райтом. Останні спогади незнайомця змальовують камеру смертників. Коннор має розібратися, хто такий Маркус - посланець майбутнього чи щасливчик з минулого, якому дивом вдалося врятуватися. На тлі підготовки "Скайнетом" вирішального удару, Коннор та Райт вирушають у подорож, яка приводить їх в саме серце збожеволілої операційної системи. Саме там і відкривається страшна таємниця, яку приховують за потенційним знищенням людства. Режисером четвертого фільму про Термінатора став МакДжі. Композитор - Денні Ельфман. В головній ролі - зірка "Бетмена", "Американського психопата" та "Еквілібріуму" - красень-актор Крістіан Бейл. Також на екрані можна побачити Сема Уортінгтона та Антона Єльчіна. Зірка попередніх фільмів, нинішній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценегер якщо і з’явиться у фільмі, то лише у маленькому епізоді-бенефісі. Бюджет стрічки - 200 мільйонів доларів. "Термінатор -4" в українських кінотеатрах з’явиться влітку 2009.