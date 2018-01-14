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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Терорист-смертник підірвався на людній вулиці в столиці Іраку: багато жертв

11:01, сьогодні 228 Читать новость на русском
Вулиця Іраку (ілюстрація)
Вулиця Іраку (ілюстрація) / Фото з вільних джерел

Внаслідок нападу терориста-смертника у столиці Іраку Багдаді загинули 8 людей, ще 10 отримали поранення.

Напад стався у суботу, 13 січня, повідомляє AP.

Читайте також: Теракт в Іраку: десятки загиблих та поранених

Теракт стався у північній частині Багдада на людній вулиці поблизу поліцейського пункту. Нападник хотів атакувати правоохоронців.

Серед поранених є і правоохоронці. Наразі жодне екстремістське угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.

До слова, прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив у Багдаді, що війна його країни проти бойовиків угруповання "Ісламська держава" успішно завершена.

Теги: Жертви Ірак Теракт
Джерело: 24 Канал
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