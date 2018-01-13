Tesla стала броньованою: з'явилось фото та відео

Американська компанія Armormax перетворила електрокар Tesla Model S у найшвидший броньований автомобіль у світі.

Як зазначають в компанії, новий броньований електрокар став важчим за свого "незахищеного" попередника на 250 кілограмів. Загалом броньована Tesla Model S – 2 289 кг.

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Кузов нового броньованого електрокару захистили особливим волокном, завдяки якому він зможе витримувати влучання куль. Броньованими стали дах, двері, підлога та стійки Tesla Model S.





Tesla Model S стала броньованою

Розробники зазначають, що змогли домогтися підвищення міцності кузова автомобіля завдяки ламінованому синтетичному волокну та особливому балістичному сплаву, який піддавався термічній обробці.

Звичайні вікна електрокару замінили на вікна із багатошарового органічного скла із ламінованим полікарбонатом.

Водночас під час бронювання автомобіля повністю відмовились від використання сталі.

Вікна Tesla Model S стали куленепробивними

Наскільки змінились динамічні показники Tesla Model S у Armormax не повідомляють.

Дивіться відео випробування броньованої Tesla Model S: