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Tesla стала броньованою: з'явилось фото та відео

07:19, сьогодні 1089 Читать новость на русском
Tesla Model S стала броньованою
Tesla Model S стала броньованою / armormax.com

Американська компанія Armormax перетворила електрокар Tesla Model S у найшвидший броньований автомобіль у світі.

Як зазначають в компанії, новий броньований електрокар став важчим за свого "незахищеного" попередника на 250 кілограмів. Загалом броньована Tesla Model S – 2 289 кг.

Дивіться також: Tesla Model X вижила після страшної ДТП: Відео

Кузов нового броньованого електрокару захистили особливим волокном, завдяки якому він зможе витримувати влучання куль. Броньованими стали дах, двері, підлога та стійки Tesla Model S.

Тесла

Tesla Model S стала броньованою

Розробники зазначають, що змогли домогтися підвищення міцності кузова автомобіля завдяки ламінованому синтетичному волокну та особливому балістичному сплаву, який піддавався термічній обробці.

Звичайні вікна електрокару замінили на вікна із багатошарового органічного скла із ламінованим полікарбонатом.

Водночас під час бронювання автомобіля повністю відмовились від використання сталі.

Тесла

Вікна Tesla Model S стали куленепробивними

Наскільки змінились динамічні показники Tesla Model S у Armormax не повідомляють.

Дивіться відео випробування броньованої Tesla Model S:

Теги: Авто 24 Tesla
Джерело: 24 Канал
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