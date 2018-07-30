12:19
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 20°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
  • понеділок
    0°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НЕГОДА В УКРАЇНІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Tesla випустила дошку для серфінгу за півтори тисячі доларів

277 Читать новость на русском
Дошка для серфінгу від Tesla
Дошка для серфінгу від Tesla / shop.tesla.com

Компанія Tesla, яку очолює Ілон Маск, випустила нетиповий для компанії продукт – дошки для серфінгу Limited Edition Tesla Surfboard. Продукція вийшла лімітованою серією і її розкупили всього за кілька годин.

Про це сказано на сайті компанії.

Одна така дошка коштує 1500 доларів (39 тисяч гривень). Стартова партія включала 200 дощок, усі були розкуплені протягом кількох годин після початку продажів.

Читайте також: Чутки: компанія Маска готує до випуску новий смартфон Tesla Quadra

Цю дошку від Tesla легко можна розмістити у багажнику електромобілів компанії. Як запевнили у Tesla, їхній продукт не лише стильно виглядає, але і відмінно поводиться на хвилях.

Дошка для серфінгу від Tesla

Усю партію розкупили за кілька годин

Що таке Tesla Inc? Це американська автомобільна компанія, яку очолює мільярдер та винахідник Ілон Маск. Компанія була створена як стартап із Кремнієвої долини. Tesla зорієнтувала роботу на виробництві та продажі електромобілів та компонентів до них.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

 

Теги: Техно Tesla
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
З молотка пустять унікальну автівку Трампа
 18 лютого 2017 , 16:49
Гігантський будівельний кран впав у Нью-Йорку: є поранені
 20 липня 2016 , 00:17
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук