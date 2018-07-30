Tesla випустила дошку для серфінгу за півтори тисячі доларів

Компанія Tesla, яку очолює Ілон Маск, випустила нетиповий для компанії продукт – дошки для серфінгу Limited Edition Tesla Surfboard. Продукція вийшла лімітованою серією і її розкупили всього за кілька годин.

Про це сказано на сайті компанії.

Одна така дошка коштує 1500 доларів (39 тисяч гривень). Стартова партія включала 200 дощок, усі були розкуплені протягом кількох годин після початку продажів.

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Цю дошку від Tesla легко можна розмістити у багажнику електромобілів компанії. Як запевнили у Tesla, їхній продукт не лише стильно виглядає, але і відмінно поводиться на хвилях.

Усю партію розкупили за кілька годин

Що таке Tesla Inc? Це американська автомобільна компанія, яку очолює мільярдер та винахідник Ілон Маск. Компанія була створена як стартап із Кремнієвої долини. Tesla зорієнтувала роботу на виробництві та продажі електромобілів та компонентів до них.

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