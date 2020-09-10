Ти не ти, коли голодний: у Маріуполі жінка з'їла постанову поліції, щоб не платити штраф – відео
У Маріуполі водійка, на яку поліцейські склали постанову про порушення правил дорожнього руху, вирішила з'їсти копію документа. Зробила вона це для того, аби не платити 51 гривню штрафу.
У пресцентрі поліції Донецької області розповіли обставини курйозного інциденту.
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Деталі інциденту в Маріуполі
- Жінку зупинили через те, що вона їхала не пристебнутою в автомобілі. Інспектори поліції вирішили скласти постанову. Однак, щось пішло не так і під час спілкування жінка почала їсти документ.
- В поліції зауважили, що подібні дії не допомагають уникнути покарання. Тому винуватиця має сплатити штраф у розмірі 51 гривні, або ж оскаржити постанову у суді в десятиденний термін.
Жінка з'їла постанову поліції в Маріуполі: дивіться відео