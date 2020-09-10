У Маріуполі водійка, на яку поліцейські склали постанову про порушення правил дорожнього руху, вирішила з'їсти копію документа. Зробила вона це для того, аби не платити 51 гривню штрафу.

У пресцентрі поліції Донецької області розповіли обставини курйозного інциденту. Дивіться також У Маріуполі чоловік у костюмі "Діда Мороза" стріляв в охоронця: фото Деталі інциденту в Маріуполі Жінку зупинили через те, що вона їхала не пристебнутою в автомобілі. Інспектори поліції вирішили скласти постанову. Однак, щось пішло не так і під час спілкування жінка почала їсти документ.

В поліції зауважили, що подібні дії не допомагають уникнути покарання. Тому винуватиця має сплатити штраф у розмірі 51 гривні, або ж оскаржити постанову у суді в десятиденний термін. Жінка з'їла постанову поліції в Маріуполі: дивіться відео