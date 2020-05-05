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      "Ти ідіот": поліцейський нагрубіянив чоловіку на зауваження про маску – відео

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      Патрульний обізвав чоловіка, який зробив йому зауваження через маску
      Патрульний обізвав чоловіка, який зробив йому зауваження через маску / dt.ua

      У Харкові поліцейський зайшов у магазин у масці, яка лише частково прикривала обличчя. Чоловік зробив йому зауваження, на що правоохоронець вигукнув: "Ти ідіот!".

      Патрульний у Харкові порушив карантинні обмеження. Він зайшов у магазин у масці, яка не прикривала обличчя, як слід, пише Teza.

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      Чоловік, який був у той час у магазині, зробив правоохоронцю зауваження. У відповідь почув: "Ти ідіот!". Після цього поліцейський розвернувся і сів у машину. У ній були його колеги, теж без масок.

      Згодом у пресслужбі патрульної поліції Харкова повідомили, що через інцидент можуть провести службову перевірку щодо правоохоронців, знятих на відео, інформує Newsroom.

      Патрульний обізвав чоловіка, який зробив йому зауваження: відео

      До слова, станом на 4 травня серед працівників Нацполіції зафіксували 142 випадки коронавірусу.

      Зверніть увагу! До 22 травня в Україні діє загальнонаціональний карантин. Відповідно до встановлених обмежень, у громадських місцях люди повинні використовувати засоби індивідуального захисту. У випадку порушень їм загрожує штраф.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину Інфографіка 24 канал
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Харкова Поліція Карантин в Україні 2020
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