"Ти ідіот": поліцейський нагрубіянив чоловіку на зауваження про маску – відео
У Харкові поліцейський зайшов у магазин у масці, яка лише частково прикривала обличчя. Чоловік зробив йому зауваження, на що правоохоронець вигукнув: "Ти ідіот!".
Патрульний у Харкові порушив карантинні обмеження. Він зайшов у магазин у масці, яка не прикривала обличчя, як слід, пише Teza.
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Чоловік, який був у той час у магазині, зробив правоохоронцю зауваження. У відповідь почув: "Ти ідіот!". Після цього поліцейський розвернувся і сів у машину. У ній були його колеги, теж без масок.
Згодом у пресслужбі патрульної поліції Харкова повідомили, що через інцидент можуть провести службову перевірку щодо правоохоронців, знятих на відео, інформує Newsroom.
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До слова, станом на 4 травня серед працівників Нацполіції зафіксували 142 випадки коронавірусу.
Зверніть увагу! До 22 травня в Україні діє загальнонаціональний карантин. Відповідно до встановлених обмежень, у громадських місцях люди повинні використовувати засоби індивідуального захисту. У випадку порушень їм загрожує штраф.
Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу