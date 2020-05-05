"Ти ідіот": поліцейський нагрубіянив чоловіку на зауваження про маску – відео

У Харкові поліцейський зайшов у магазин у масці, яка лише частково прикривала обличчя. Чоловік зробив йому зауваження, на що правоохоронець вигукнув: "Ти ідіот!".

Патрульний у Харкові порушив карантинні обмеження. Він зайшов у магазин у масці, яка не прикривала обличчя, як слід, пише Teza.

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Чоловік, який був у той час у магазині, зробив правоохоронцю зауваження. У відповідь почув: "Ти ідіот!". Після цього поліцейський розвернувся і сів у машину. У ній були його колеги, теж без масок.

Згодом у пресслужбі патрульної поліції Харкова повідомили, що через інцидент можуть провести службову перевірку щодо правоохоронців, знятих на відео, інформує Newsroom.

Патрульний обізвав чоловіка, який зробив йому зауваження: відео

До слова, станом на 4 травня серед працівників Нацполіції зафіксували 142 випадки коронавірусу.

Зверніть увагу! До 22 травня в Україні діє загальнонаціональний карантин. Відповідно до встановлених обмежень, у громадських місцях люди повинні використовувати засоби індивідуального захисту. У випадку порушень їм загрожує штраф.