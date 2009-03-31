Тибет відкриють

Тибет знову відкриють для туристів.

Китайська влада заявила, що Тибетський автономний район знову буде відкрито для іноземних туристів з 5 квітня. Пекін закрив доступ до цього регіону у зв’язку з побоюваннями заворушень, приурочених до 50 річниці антикитайського повстання.Проте тепер влада КНР запевняє, що відвідини Тибету є цілком безпечні. Щоправда тут продовжують перебувати підрозділи китайської армії, а іноземні журналісти та правозахисні організації нарікають на відсутність повної свободи дій. Нагадаємо, у середині березня керівництво КНР запровадило неофіційний військовий стан у місцях компактного проживання етнічних тибетців.Минулого року антиурядові демонстрації з нагоди 49 річниці повстання вилились у масові безлади. Тоді внаслідок сутичок загинули близько 20 протестувальників та 1 офіцер поліції, ще кількасот мирних жителів та 250 правоохоронців отримали поранення.