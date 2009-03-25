Тігіпко і "ТАС"

Сергій Тігіпко вийшов зі складу власників страхової компанії "ТАС".

Про це повідомило офіційне інтернет-видання держкомісії з цінних паперів і фондового ринку. Згідно з інформацією регулятора, пакет пана Тігіпка, який складав 392 прості іменні акції СК "ТАС", і дорівнював 10 відсоткам капіталу страховика, зменшився до 0. Водночас, на ті ж 392 акції виріс пакет, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвест-Сіті". Подробиці транзакції не повідомляються. Отримати оперативний коментар сторін угоди не вдалося.Нагадаємо, наразі Сергій Тігіпко є співголовою Ради інвесторів при Кабінеті міністрів, бенефіціаром страхової групи "ТАС", а також головою правління української дочки шведського "Сведбанку". Як уже повідомлялося, у 2007 році ця скандинавська фінустанова придбала одразу два українські банки, які контролював пан Тігіпко - "ТАС-Комерцбанк" і "ТАС-Інвестбанк". Шведи заплатили за них більше ніж 730 мільйонів доларів.