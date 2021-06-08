Пошуки розпочали 6 червня, коли до правоохоронців звернулася мама. Поліцейські разом з кінологами обстежили усі місця, де могла перебувати дитина.
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Що відомо про зникнення
- Як повідомила мама Огли Ібрагіма, її син зник ще 2 червня у місті Покров.
- Він о 12:00 пішов на дитячий майданчик та зник.
- Правоохоронці після звернення жінки залучили працівників з різних підрозділів та волонтерів.
- Вони обстежили дитячі майданчики, вокзали та ринки, а також - покинуті будівлі та лісосмуги.
- Коли до пошуків залучили кінолога з собакою, пес взяв слід.
Місце, куди привів слудбовий пес / Фото Нацполіції
- Він привів правоохоронців до каналізаційного колектору неподалік від дитячого майданчика, де в останнє бачили дитину.
- Там поліцейські виявили тіло хлопця. На місці працює слідчо-оперативна група.
- Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".