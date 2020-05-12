Тіло військового з простреленою головою знайшли на території елітної військової частини в Києві

У неділю в Києві на території військової частини виявили тіло українського військового. В нього було вогнепальне поранення голови.

Тіло виявили близько 16.00 в неділю, 11 травня, на території посту виїзної варти військової частини А0139, повідомили у Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України.

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Чи перебував в цей час військовослужбовець на посту – не вказано. На місці події працювали група оперативного реагування Центрального управління ВСП та працівники національної поліції.

Поки до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення за фактом загибелі військовослужбовця. Слідство триває.

Що відомо про елітну військову частину А0139

Варто відзначити, що військова частина А0139 – це 101-ша окрема бригада охорони Генерального штабу. Це елітне з'єднання у складі Збройних Сил України, яке підпорядковується безпосередньо начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України.

"Щоб потрапити до 101-ї бригади, необхідно мати відмінне здоров'я, зріст не менше 175 сантиметрів, бути з благополучної сім'ї, не мати приводів до поліції, мати повну середню освіту і успішно пройти ряд психологічних тестів. Також у призовників не повинно бути дефектів обличчя, шиї, кистей рук, татуювання на відкритих ділянках тіла. Представники бригади особисто відбирають усіх кандидатів для проходження служби", – йдеться в описі бригади.

Ця елітна військова частина – у Києві на проспекті Перемоги, 55. Там же – і Центральне управління військової служби правопорядку по місту Києву та Київській області.