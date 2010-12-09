17:20
19 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Тіматі записав спільну пісню I'm on You з репером P. Diddy

      880

      Російський хіп-хопер записав спільний трек із одним з найвпливовіших реперів Америки - P. Diddy.

      Виконавці познайомилися ще у дві тисячі шостому році, під час спільного концерту в Парижі. Однак, за словами американця, тоді Тіматі ще не доріс до співпраці з ним. Але останні 4 роки явно пішли на користь російському реперу, каже P. Diddy.

      Композиція, що народилася в результаті трансокеанської співпраці, отримала назву I'm on You. Виконавці вже зняли і відеокліп до неї - буквально за кілька днів. В головній жіночій ролі знялася американська акторка російського походження Supernova. Прем'єра відео відбудеться наприкінці грудня.

      blog_ava
      Місячний календар на травень 2019
      сьогодні
      3311
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 9 грудня 2010
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення
      сьогодні , 16:25 Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення
      Костянтин Шкабара 304
      Львів чи Чернігів: як добре ви знаєте Україну – тест
      сьогодні , 13:01 Львів чи Чернігів: як добре ви знаєте Україну – тест
      1123
      Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      сьогодні , 12:00 Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      Юрій Бутусов 1200
      В Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій: що треба знати про терор
      сьогодні , 10:00 В Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій: що треба знати про терор
      Ірина Лаб'як 789
      Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      сьогодні , 08:42 Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      Олексій Чибісов 3708
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук