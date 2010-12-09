Тіматі записав спільну пісню I'm on You з репером P. Diddy
Російський хіп-хопер записав спільний трек із одним з найвпливовіших реперів Америки - P. Diddy.
Виконавці познайомилися ще у дві тисячі шостому році, під час спільного концерту в Парижі. Однак, за словами американця, тоді Тіматі ще не доріс до співпраці з ним. Але останні 4 роки явно пішли на користь російському реперу, каже P. Diddy.
Композиція, що народилася в результаті трансокеанської співпраці, отримала назву I'm on You. Виконавці вже зняли і відеокліп до неї - буквально за кілька днів. В головній жіночій ролі знялася американська акторка російського походження Supernova. Прем'єра відео відбудеться наприкінці грудня.
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