Тимчасова адміністрація

НБУ ввів тимчасову адміністрацію у "Родовід-банк".

НБУ ввів у ВАТ "Родовід-банк" тимчасову адміністрацію і запровадив мораторій на задоволення вимог кредиторів на півроку. Тимчасовим адміністратором призначено незалежного експерта Віктора Мироненка. Повідомляють інформагенції із посиланням на прес-службу фінустанови. Згідно з повідомленням останньої, введення тимчасової адміністрації є передумовою до участі держави спільно з групою "Істіл" у рекапіталізації "Родовід банку". Нагадаємо, відповідне рішення акціонери фінустанови ухвалили на позачергових зборах 26 лютого. Отримати оперативний коментар керівників "Родовід-банку" не вдалося. Як уже повідомлялося, до сьогодні, тимчасову адміністрацію НБУ було введено, окрім "Родоводу" - у 9 фінустанов. Це банки "Надра", "Київ", "Національний кредит", "Причорномор’я", "Укрпромбанк", "Західінкомбанк", "Промінвестбанк", "Одеса-банк", і "Трансбанк". Щоправда, вже найближчими днями тимчасову адміністрацію виведуть із "Промінвестбанку". За даними прес-служби ПІБу, наразі завершується формування керівних органів банку, і фінустанова працює у нормальному режимі.