У Тбілісі, де напередодні натовп вимагав відставки глави держави, тимчасове затишшя.

Вчорашні протести під стінами грузинського парламенту пройшли загалом спокійно. Опозиція, серед яких й колишні соратники чинного президента, винесла Міхаїлу Саакашвілі ультиматум - впродовж доби добровільно піти у відставку, якщо ж ні - противники чинної влади погрожують всезагальною акцією непокори.Очікується, що сьогодні по обіді лідери опозиції знову виведуть на вулиці народні маси. Учора на демонстрацію на площі Руставелі вийшли десятки тисяч людей. Опоненти Саакашвілі, а це представники 14 політичних сил, які об'єдналися задля спільної мети, обіцяють мітингувати доти, доки президент таки не піде з поста.Об'єднані опозиціонери звинувачують президента Саакашвілі у тому, що саме він своїм ворожим ставленням до Кремля спровокував воєнний конфлікт з Росією у серпні минулого року, а також у порушенні демократичних норм в державі.