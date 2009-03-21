Тимчасові адміністратори

До кінця березня НБУ подасть до уряду пропозиції про ре капіталізацію трьох банків , у яких в даний час ведена тимчасова адміністрація.

Про це повідомив директор Департаменту припинення діяльності банків НБУ Костянтин Раєвській. За попередніми оцінками, для відновлення повноцінної діяльності банку "Надра", необхідно 5 млрд. грн., приблизно стільки ж потрібно Укрпромбанку. Скільки знадобиться столичному Києву, який також подав заявку на рекапіталізацію, наразі з’ясовується.Валентина Жуковська (тимчасовий адміністратор банку “Надра”): “Після проведеного нами аналізу, відповідно активів та пасивів банку та підготовки плану фінансового оздоровлення. Після цих аналізів я прийняла рішення про звернення до НБУ з можливістю ре капіталізації та відновлення діяльності банку “Надра” за участю держави”.Зауважимо, згідно із законом про Держбюджет-2009 для рекапіталізації української банківської системи на поточний рік передбачено виділення 44 млрд. грн. за рахунок коштів стабілізаційного фонду. Як ми вже повідомляли станом на сьогодні тимчасову адміністрацію НБУ ввів у 10 банків. Ще у двох працюють куратори, призначені регулятором для контролю за використанням коштів, отриманих в якості рефінансування.Зауважимо, тимчасовий адміністратор переймає на себе усі повноваження щодо управління банком та вводить мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 6 місяців, аби зберегти активи та пасиви банку для детального вивчення його реального стану.Костянтин Раєвський (директор Департаменту припинення діяльності банків НБУ): “Він повинен зробити цілісний аналіз протягом 20 днів. Зробити попередній звіт для НБУ, в якому зазначити дійсний стан справ і можливі шляхи виведення банку з того стану, в якому він опинився”.Крім того, до обов’язків тимчасового адміністратора входить пошук інвестора, який зможе у достатньому обсязі влити у фінустанову кошти для відновлення її повноцінної діяльності, як це сталося у випадку із “Промінвестбанком”. Втім, якщо інвестор не знайдеться, а держава вирішить не рекапіталізовувати проблемний банк, тоді розпочинається процедура його ліквідації.Віктор Кравець (тимчасовий адміністратор "Родовід-банку"): “Критерій №1, яким керується правління НБУ при рішенні про рекапіталізації банку. Це питання, що дешевше ліквідовувати цей банк забезпечивши обслуговування перш за все вкладників і кредиторів цього банку, або витягати його”.За словами тимчасових адміністраторів, сьогодні про ліквідацію того чи іншого банку не йде, тому вкладникам не варто піддаватися панічним настроям. Навіть за умови реалізації песимістичних прогнозів, активів банків повинно вистачити для розрахунків із клієнтами, говорять фахівці.Олександр Майданюк (тимчасовий адміністратор "Укрпромбанку"): “Ми активно працюємо по поверненню кредитів, закінчена практично інвентаризація всіх активів. І я хочу заспокоїти вкладників, що за попередньою оцінкою цих активів хватить на те, щоб зі всіма розрахуватися, єдине це не можна зробити в деякий короткий проміжок часу”.Зауважимо, наразі в стані ліквідації знаходяться 12 фінустанов, а останнє рішення про остаточне розформування банку НБУ ухвалив у лютому минулого року.