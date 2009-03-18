Тимчасові адміністрації

До кінця березня НБУ обіцяє подати до уряду пропозиції щодо рекапіталізації державним коштом трьох фінустанов, у яких наразі введено тимчасову адміністрацію.

Про це повідомив директор Департаменту НБУ з припинення діяльності банків, Костянтин Раєвський. За попередніми оцінками, для відновлення повноцінної діяльності банку "Надра", необхідно 5 млрд. грн., приблизно стільки ж потрібно "Укрпромбанку". Скільки знадобиться столичному Києву, який також подав заявку на рекапіталізацію, нараз з’ясовується.Віктор Кравець (тимчасовий адміністратор "Родовід-банку"): "Критерій номер один, яким керується правління НБУ при рішенні про рекапіталізацію банку це питання, що дешевше ліквідовувати цей банк забезпечивши обслуговування перш за все вкладників і кредиторів цього банку або витягати його".Нагадаємо, згідно із законом про держбюджет-2009, на рекапіталізацію української банківської системи на поточний рік передбачається виділити 44 млрд. грн. за рахунок коштів стабілізаційного фонду. Як ми вже повідомляли, станом на сьогодні тимчасову адміністрацію НБУ ввів у 10 банків. Ще у двох працюють куратори, призначені регулятором для контролю за використанням коштів, отриманих в якості рефінансування.